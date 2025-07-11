Yüreğiyle Söyleyen Bir Kalem: İsmail Bingöl'ün Yeni Eseri 'Yüreğine Sor Beni'

Türk müziğinin halktan gelen damarlarını modern fantezi tınılarıyla birleştiren İsmail Bingöl, sadece bir ses değil, aynı zamanda bir kalem… Müzik dünyasında onu ayıran en önemli vasıflardan biri de budur: Söylediği eserlerin büyük çoğunluğu, aynı zamanda onun duygularından doğmuş, onun kelimeleriyle örülmüştür. Bu anlamda Bingöl, yalnızca bir icracı değil; aynı zamanda bir anlatıcı, bir halk şairidir.

Yeni eseri "Yüreğine Sor Beni" ile dinleyicisini yine kalbinin derinliklerine davet eden sanatçı, beşinci albümünün habercisi olan bu parçayla müziğin duygusal belleğine yeni bir iz bırakmayı hedefliyor. Sözleri, müziği ve yorumu bizzat sanatçının kendisine ait olan bu eser, klasikleşmeye aday bir içtenlik taşıyor.

Klip yönetmenliğinde başarılı genç yönetmen Enes Bilal Taşçı'nın imzası, müzik yönetmenliğinde ise usta müzisyen Mustafa Beyazkuş'un dokunuşları yer alıyor. Sanatçının müzikle olan irtibatı burada da bir iş birliğinden öte bir dostluk ve ortak sanat anlayışına dönüşüyor.

İsmail Bingöl'ün müzik kariyeri, erken yaşlarda başladığı bu yolculukta halkın duygularını dillendirme amacıyla şekillendi. Fantezi halk müziği alanında zamanın ruhuna uygun eserler üretirken, özünü halktan alan geleneği de korumayı başardı. Repertuvarında, yakın dostu olan merhum İbrahim Erkal'a ait iki özel eserin de bulunması, Bingöl'ün aynı zamanda bir vefa insanı olduğunu da gösteriyor.

Bugüne kadar birçok sanatçının seslendirdiği eserleriyle tanınan Bingöl, sahnede olduğu kadar sahne arkasında da üretkenliğiyle biliniyor. Onun kalemiyle doğan her şarkı, yalnızca dinlenmiyor; hissediliyor. Dinleyicisine sadece melodiler değil, yaşanmışlıklar ve hatıralar da sunuyor.

"Yüreğine Sor Beni", yalnızca bir şarkı değil; İsmail Bingöl'ün iç dünyasına yazılmış bir mektup, müziğe ithafen kaleme alınmış bir anı defteri... Tınısında Anadolu'nun rüzgârı, sözlerinde ise insan ruhunun ince kıvrımları var.

Kültürel anlamda müziği bir ifade biçimi, bir kimlik ve aidiyet alanı olarak gören sanatçılar arasında özel bir yer edinen İsmail Bingöl, yeni parçasıyla yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor. Ve soruyor: Yüreğine sordun mu beni?