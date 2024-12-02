Zeugma Mozaik Müzesi, 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zeugma Mozaik Müzesi, 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Zeugma Mozaik Müzesi, 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, açılışından bu yana toplam 3 milyon 150 bin ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir ziyaretçi rekoru kırdı. Müze, özellikle 'Çingene Kızı' mozaiği ve Roma dönemine ait eserleriyle dikkat çekiyor.

02.12.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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DÜNYANIN en büyük mozaik müzeleri arasındaki Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden beri 3 milyon 150 bin kişiyi ağırladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Müzemiz kurulduğu günden bu yana 3 milyon 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerimizin yüzde 25'inin yabancı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor. Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, müzenin ziyaretçilerinin ilk uğrak noktası oluyor.

ZİYARETÇİ REKORU

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nde bu yıl içinde ziyaretçilerinin en yoğun olduğu dönemin yaşadığını belirterek, "Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi rekorunu kırdık. Müzemiz 2011 yılında açıldı. Kapalı alanlarıyla beraber 50 bin metrekare alandan oluşuyor. Bunun 7 bin metrekare alanımız mozaikleri sergilemek için uygun alanlarımız. Burada da 3 bin 200 metrekare mozaiğimiz sergileniyor. Mozaiklerimizin çoğunluğu Zeugma Antik Kent'ten gelen mozaikler. Zeugma Antik Kent'te de kazılarımız halen devam ediyor. Roma Dönemi'nin sanatının zirvesini de aslında bu mozaikler gösteriyor. Müzemizde yine mozaiklerimizle birlikte sütunlarımız, heykellerimiz ve diğer eserlerimiz de mevcut. Müzemiz bu yılın ilk 10,5 aylık periyodunda 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısında 450 bine ulaşacağımızı umuyoruz" diye konuştu.

'5 ANTİK KENTİMİZDE KAZILARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Vali Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünya için de önemli olduğunu ifade ederek, "Müzemiz kurulduğu günden bu yana da 3 milyon 150 bin ziyaretçi ağırladı. Misafirlerimizin kendi gözlemlerimizle yüzde 25'inin yabancı olduğunu değerlendiriyoruz. Zeugma aslında ülkemizin değil dünyanın bir mirası. Her şeyi bir kenara bırakacak olsak bile sadece Zeugma Antik Kenti ve Zeugma Mozaik Müzemizi gezmek için bile Gaziantep'e gelinir. Bunun dışında 5 antik kentimizde kazılarımız devam ediyor. Bunlardan birisi Zeugma. Bunun yanında Karkamış Antik Kentimizde, Yesemek Antik Kentimizde, Dülük Antik Kentimizde ve Rumkale'de kazılar devam ediyor. Biz sadece Gaziantep'in sanayi, ticaret, tarım kenti olarak bilinmesinden ziyade turizmle de ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Turizmde de çok iddialı olduğumuzu açıkça söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi, 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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