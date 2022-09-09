Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı

09.09.2022 09:45

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında öldü. Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden Amerika'ya giden Sussex Dükü Harry'nin, babannesi 2. Elizabeth'in ölümünün perşembe günü açıklanmasından önce İskoçya'daki kraliyet mülküne gelişine dair fotoğraflar ortaya çıktı. Öte yandan eşi Megan Markle ise Londra'da kalmayı tercih etti.

Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra 2021'de kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Hary, babaanesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastalandığını duyunca soluğu yanında aldı.

ELLERİYLE BAŞINI KAPATTI

Büyükannesinin yanında giderken arabada görüntülenen Harry'nin üzgün ve bitkin hali objektiflere yansıdı. Siyah bir takım elbise ve kravat taktığı görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.

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MEGHAN LONDRA'DA KALDI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliçesi'nin ölümü açıklanmadan önce Londra'da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere'deydi. Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya'ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra'da kalmayı tercih etti.

Kraliyet'i bırakıp giden vefasız torundan Kraliçe'ye son görev! Haberi alınca bu hale geldi
Kraliyet'i bırakıp giden vefasız torundan Kraliçe'ye son görev! Haberi alınca bu hale geldi
Kraliyet'i bırakıp giden vefasız torundan Kraliçe'ye son görev! Haberi alınca bu hale geldi
Kraliyet'i bırakıp giden vefasız torundan Kraliçe'ye son görev! Haberi alınca bu hale geldi
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Kraliçe 2. Elizabeth, Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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