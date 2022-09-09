Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra 2021'de kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Hary, babaanesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastalandığını duyunca soluğu yanında aldı.
Büyükannesinin yanında giderken arabada görüntülenen Harry'nin üzgün ve bitkin hali objektiflere yansıdı. Siyah bir takım elbise ve kravat taktığı görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliçesi'nin ölümü açıklanmadan önce Londra'da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere'deydi. Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya'ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra'da kalmayı tercih etti.
Son Dakika › Magazin › Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika