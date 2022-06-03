14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

03.06.2022 11:32

Katıldığı ödül töreninde "Yılın Pop Müzik Sanatçısı" ödülüne layık görülen şarkıcı Deniz Seki, sahneye çıktığı sırada yıllardır baktığı köpeğinin öleceğini öğrendiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Üzüntüsünden dolayı konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, "Anne olamadım, evlat sahibi değilim. 14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim. Ödül için çok teşekkür ediyorum, lütfen kusura bakmayın" dedi.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin 14 yıldır baktığı köpeği hastalandı. Köpeğini veterinere bıkarak bir ödül törenine katılan Seki, aldığı kötü haber sonrası zor anlar yaşadı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ödül töreninde veterinerinden gelen telefonla köpeğinin durumunun kötü olduğunu öğrenen şarkıcı, Yılın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü'nü almak için çıktığı sahnede zor anlar yaşadı. Ödülünü alırken konuşma yapan ünlü isim, "Bir sanatçı için ödül almak çok kıymetli. En büyük ödül yazdığımız şarkıların hep bir ağızdan söylenmesi. Fakat bir de dilsiz kullarımız var... Anne olamadım, evlat sahibi değilim. 14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim. Ödül için çok teşekkür ediyorum, lütfen kusura bakmayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"EVLADIMA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Ödül töreninde kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Deniz Seki, "Allah'tan ümit kesilmez. Az önce doktoruyla konuştum, evladıma elimizden gelen her şeyi yaptık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

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Deniz Seki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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