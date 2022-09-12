Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor

12.09.2022 15:48

2 Eylül'de sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de evleniyor. Çift, İstanbul'daki bir yalıda dünyaevine girecek.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 EKİM'DE EVLENİYORLAR

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. 2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düştü. Çiftin merak edilen nikah tarihi de belli oldu. Gazete Magazin'in haberine göre, Boluğur ve Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.

EVLİLİĞİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturuyor
Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturuyor
Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturuyor
YORUMLAR
500

Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
15:55 Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
15:39 Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti
15:25 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar
15:07 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti! Savcı, engelli kızın "Rızasıyla gittiğini" savundu
15:02 Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı
14:46 Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
14:42 Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 16:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement