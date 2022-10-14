Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı

Kim Kardashian, Kardashian ve Jenner kardeşlerin hayatını odağına alan reality programı The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde ayrıldığı sevgilisi PeteDavidson'la özel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

İTİRAFIYLA PROGRAMA DAMGA VURDU

4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son vermişti. The Kardashians programının sezon başlangıcında komedyenle aşk yaşayan Kardashian son bölümde itiraflarıyla ağızları açık bıraktı.

"SENİ ANARAK ŞÖMİNE ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİK"

The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde ilişkiye girdiklerini anlattı. "Pete'le Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e "Büyükannem 'Şömine önünde ilişkiye girmediysen hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattım." Şov yıldızı, "Böylece seni anarak şöminenin önünde ilişkiye girmiş olduk" diyerek devam etti.