Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi! - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi!

10.08.2022 17:02
Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi!

2020 yılında Jonny Grant'tan ayrılan oyuncu Yasemin Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir birlikte görünmeyen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Haziran ayında Güleç'le fotoğrafını "Ne güzel şey seni sevmek" diye paylaşan güzel oyuncu, sevgilisini takipten çıktı. Daha sonra Güleç de Yasemin Allen'i takip etmeyi bıraktı.

Sosyal medyada, "Çiftin ilişkisine nazar değdi" yorumları yapıldı.

Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi!

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.

2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 'Olağan Şüpheliler' adlı dizide rol almıştır.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.

2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde Kenan'ı canlandırmıştır.

TOLGA GÜLEÇ ÖZEL HAYATI

Tolga Güleç, 2013-2017 yılları arasında Yeliz Şar ile evli kalmıştır.

YORUMLAR
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İSTANBUL-YASEMİN ALLEN:  ATIKLARDAN DOLAYI BİR CAN KAYBINA ŞAHİT OLDUM İSTANBUL-YASEMİN ALLEN:  ATIKLARDAN DOLAYI BİR CAN KAYBINA ŞAHİT OLDUM
Kaynak: Snob Magazin

Yasemin Allen, Tolga Güleç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi! - Son Dakika

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