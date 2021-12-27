Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç

1. BOĞA

Boğa, zodyaktaki en şehvetli burçlardan biridir. Yeni yıl yaklaşırken, boğaların bu yönü daha fazla ortaya çıkacak. 2021 yılının son günleri boğalar için arzulamak ve arzulanmakla geçecek. Sevgili boğalar, Uranüs gezegeni burcunuzda duruyor ve hayatınızı sarsmanızı, kalıplardan sıyrılıp yeni şeyleri deneyimlemenizi istiyor. Satürn ise boğayı çevreliyor ve sizi efsanevi bir arayışa davet ediyor. Bu iki gezegen bir araya geldiğinde sizi; duygusallığınızı yeni ve belki de alışılmadık şekillerde benimsemeye davet eder. Bir ilişkiniz varsa bu dönemde yatak odanıza biraz heyecan katabilirsiniz. Bekarsanız, yeni bir romantik maceraya atılmak için kendinizi hazırlayın. Değişimlere hazırlıklı olun.

2. YENGEÇ

Bu yıl sonunda dek yüzü gülecek bir diğer burç ise yengeç burcu. Bu yılbaşında, nereye giderseniz gidin aşk sizi bulacak. Yengeçler sizi sınırlayan kalıplardan çıkmanın tam sırası! Kalbinizi yeni maceralara açabileceğiniz fırsatlar adeta önünüze serilecek. Bu yılbaşı size benzersiz bir heyecanı deneyimlemeniz için fırsat tanıyacak. İlişkisi olan yengeçler ise ilişkilerini bir adım öteye taşıyacak kararlar verebilirler, işler ciddileşebilir. Plüton da dahil olmak üzere birçok gezegenin sizi aşk ve romantizm deneyiminin derinliklerine dalmaya zorladığı bu yıl sonu, eski ilişkilerin yeni olabileceği, eski acıların unutulabileceği ve yeni aşıkların dünyanıza girebileceği bir süreç.

3. AKREP

Akrepler için, Kasım ayında Ay tutulması ile başlayan süreç yıl sonunda biraz daha hareketlenecek. Romantik yaşamınızda bazı değişiklikler söz konusu. Tutku ve heyecan gezegeni Mars 14 Aralık'a kadar burcunuzda seyredecek. Bu süreç size en büyük arzularınızın peşinden gitmeniz için istediğiniz motivasyonu verecek. Her ne kadar bu dönemde romantik ilişkiler ön planda olsa da kariyer ve iş fırsatları açısından da şanslı bir süreçtesiniz. İşini büyütmek isteyen akrepler biraz risk alarak istediği başarıya ulaşabilir.

4. YAY

Yönetici gezegeniniz Jüpiter nedeniyle, aslında yeni yıl boyunca da oldukça şanslı olma yolundasınız. Ancak özellikle yıl sonunda Neptün ve Mars size aşk ve romantizmde şans getirecek. Yaylar olarak her zaman bir maceraya hazırsınız. Burcunuzdaki Mars gezegeni; ilişkiler açısından sizi desteklerken Neptün ise kariyer fırsatlarını önünüze çıkarabilir. Bir ilişkiniz varsa, biraz romantizm katmayı deneyin. Eğer bekarsanız çevrenizdeki kişilere daha yakından bakın. Aşk, sandığınız kadar uzakta değil!

5. OĞLAK

Oğlak, bu yıl sonu tüm burçlar arasındaki en şanslı burç. Bu yıl her anlamda oğlak burçlarının yüzü gülecek. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs, Mart ayına kadar burcunuzda olacak. Yeni insanları kendinize çekmek için baştan çıkarıcı güçlerinizi kullanmanın tam zamanı. Özellikle 9 Aralık ile yılbaşı arasında yeni biriyle tanışırsanız, derinden tutkulu bir ilişki yaşama olasılığınız yüksek.