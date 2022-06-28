21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!

İki aydır kocasından boşanmaya çalışan 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, Meksika'nın başkentinde bulunan bir restoranın özel bölümünde akşam yemeği yediği sırada eşinin silahlı saldırısına uğradı. Mekana koruması ile gelen şarkıcının eşi Jesús Hernández, yemek yiyen genç eşine defalarca kez ateş etti. Olaydan sonrası şarkıcı hayatını kaybederken koca Jesús Hernández ve koruması tutuklandı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BİRÇOK KEZ POLİSE İHBARDA BULUNDU

Jesús Hernández, kendisini tutuklayan polislere kendisini serbest bırakmaları için rüşvet vermeye çalıştı. Meksika gazetesi Excelsior, Lydya'nın bir hukuk firması ilekendisine sürekli şiddet uygulayan kocasından boşanmak için görüştüğünü ve polise defalarca kez ihbarda bulunduğunu yazdı. Aralık 2021 yılında kocası tarafından tabancayla öldürülmekle tehdit edildi. Halk müziği sanatçısı olan Lydya'nın kocası Jesus ile ne kadar süredir evli olduğu bilinmiyor.

Bir görgü tanığı Jesus'un Lydya'ya üç kez ateş ettiğini üçüncü merminin kafasına isabet ettiğini söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Jesus ve koruması cezaevine götürüldü.