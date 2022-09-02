Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın

02.09.2022 09:12

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı ve komedyen Oğuzhan Koç ile evlenen oyuncu Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan tebrik mesajı geldi. Koç, çiçeği burnunda gelini Özdemir'e, "Demet'çiğim ailemize hoş geldin. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.

KAYINVALİDEDEN NİKAH SONRASI MESAJ

Yılın düğününe adeta ünlü isimler akın etti. Törende aile üyeleri her ne kadar basına yansımasa da Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç'tan oğluna ve gelinine tebrik mesajı geldi.

Demet Özdemir'e kayınvalideden duygusal mesaj! 'Torun' detayı dikkat çekti

"GÜZEL GÜNLERİNİZ EVLAT SEVGİSİYLE TAÇLANSIN"

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zarafet. Bence, bizce çok güzel bir düğündü. Evlatlarım yuvanız şen , bereketi olsun. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Kem gözlerden , art niyetli insanlardan, suizanda bulunanlardan muhafaza eylesin ." sözleriyle seslendi.

Demet Özdemir'e kayınvalideden duygusal mesaj! 'Torun' detayı dikkat çekti
Demet Özdemir'e kayınvalideden duygusal mesaj! 'Torun' detayı dikkat çekti
Demet Özdemir'e kayınvalideden duygusal mesaj! 'Torun' detayı dikkat çekti
YORUMLAR
500
Hande Doğandemir ve Furkan Palalı partiden el ele çıktı Hande Doğandemir ve Furkan Palalı partiden el ele çıktı Dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden romantik bir paylaşım geldi Dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden romantik bir paylaşım geldi

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı
09:19 Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak
09:12 Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın
09:03 Fener, forvet transferinde tanıdık bir isimle anlaştı: Batshuayi bugün İstanbul'a geliyor
08:30 Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı
08:28 Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:17 Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
07:59 Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi
07:58 Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan veda mesajı: Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getirerek aranızdan ayrılıyorum
07:27 Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 09:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement