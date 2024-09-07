3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel\'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor

Magazin

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları söylentileriyle gündeme gelen Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti 3. kez bebek bekliyor. Karnı belirginleşmeye başlayan Demirel, hamileliğinin ilk haftalarında yaşadıklarını anlattı.

"VERDİĞİM 4 KİLOYLU +3'LE GERİ ALDIM"

Instagram hesabından yayınladığı videoyla hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşacağını duyuran Zeynep Demirel, "Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum kendime hamişleri çemberime davet ediyorum tüm süreci beraber paylaşalım. 15. haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde bana hayatı zehir eden bulantılarım son iki-üç haftadır bitti. İlk 3 ay verdiğim 4 kiloyu son 3 haftada +3'le geri aldım. İlk hamileliğinde 30 kiloya yakın, 2.sinde 25 kiloya yakın kilo alan birisi olarak bu defa hedefim normal kilo almak (doktorların tavsiyesi 12-15 kg) Ama diyet zaten yapabilen biri değilim, iştahımda maşallah bir açıldı pir açıldı. Mecbur hareket ve spora devam. Bu defa fazla kilo almak istemememin sebebi fazla kilonun son aylar çok kemik ağrısı yapması ve ne anneye ne de bebeğe bir yararı olmaması… Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.