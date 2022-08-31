Yıldız Tilbe geldi, Kocaeli'de hayat durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Tilbe geldi, Kocaeli'de hayat durdu

31.08.2022 00:02
Yıldız Tilbe geldi, Kocaeli'de hayat durdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Yıldız Tilbe Kocaeli'de sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Yıldız Tilbe Kocaeli'de sahne aldı. Yaklaşık 100 bin kişinin akın ettiği konserde unutulmaz gece yaşandı. Sanatçıyı dinlemek isteyenler, adeta Kocaeli'yi kilitledi.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kocaeli'de hayranları ile buluştu. Konser öncesi Sekapark alanını dolduran on binlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Türk bayrağı dağıttı. 30 Ağustos neşesini elinde bayraklarıyla karşılayan Kocaelililer usta sanatçıyı alkışlara boğdu. Ünlü sanatçının konserine akın eden Kocaelililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli 30 Ağustos zaferine doyamadığını bayraklarını coşkuyla sallayarak gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe'ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Konser öncesi ve sonrası şehirde adeta hayat durdu. Kent genelinde trafik kilitlenirken, üst geçitlerde bile adım atacak yer kalmadı. Konsere ulaşmak isteyen bazı vatandaşlar, üst geçitlere, ayaklarından tırmandı. Yoğun kalabalıktan fenalaşan vatandaşlara konser alanında hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Sevilen sanatçının bir hayranı sahneye atlatarak sarıldı.

Gecenin sonunda ise ünlü sanatçı uzun süre alkışlandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kaynak: İHA

Yıldız Tilbe, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe geldi, Kocaeli'de hayat durdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 00:02:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe geldi, Kocaeli'de hayat durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement