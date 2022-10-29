33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Artık dayanamıyorum, ne olur beni durumdan kurtarın - Son Dakika
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33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Artık dayanamıyorum, ne olur beni durumdan kurtarın

29.10.2022 10:40

33 yıllık karısı Vesile Erçelik tarafından yıllardır şiddet gördüğünü söyleyen Nurullah Erçelik, Esra Erol'un programına başvurarak yardım talebinde bulundu. Karısının kendisini dışlamasına artık dayanamadığını söyleyen Erçelik, "Bu zamana kadar çocuklarım için sabrettim ama artık dayanamıyorum, beni durumdan kurtarın ne olur. Eşim boşanmak istemiyor bana da 'sen öl, senin emekli paranı alacağım' diyor." dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Nurullah Erçelik, 33 yıllık eşi Vesile Erçelik'in şiddetine maruz kaldığını belirterek boşanmak istediğini söyledi. Eşine dava açtığını ancak anlaşmalı boşanamadığını söyleyen Erçelik, "Dünyayı bana zehir etti" diyerek isyan etti.

"EVİME GİREMEDİĞİM İÇİN SOKAKTA KALIYORUM"

Yıllardır eşiyle hiç güzel gününün geçmediğini söyleyen Nurullah Erçelik, "Beni kurtarın, ben evime bile giremediğim için sokaklarda kalıyorum. Odaya sığındığımda kapıyı kırış içeri girdiğinde 'ya sen öleceksin ya ben' diyor. Evden birçok kez kaçtım. Dünyayı bana zehir zindan etti. En büyük kötülükleri yaptı bana" dedi.

33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Ne olur beni kurtarın

"OMUZLARIMDAN İTEREK 'ERKEKSEN VUR' DİYOR"

Eşine kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Erçelik, sözlerine şöyle devam etti: "2 Ekim'de eve girmek istediğimde kapıyı açmadı ben de başka bir yere gittim. Sokakta kaldım çünkü eve girdiğimde benimle kavga ediyor. Beni evde istemiyor. Ben evden kaçınca sanki suç bendeymiş gibi kardeşlerimi arıyor. 3 çocuğum ve kardeşlerim var ama ben kimseye gidemiyorum. Tartışma anında omuzlarıma vurup 'erkeksen vur' diyor. Ben ona hiç vurmadım. Gidecek yerim yok."

"EVDE KAVGA ÇIKMASIN DİYE HEP DIŞARIDA OLURDUM"

"Eşim de benim için uzaklaştırma kararı aldı. 2 aydır karavanda kalıyorum. Eşim boşanmak istediğini söylediğinde kabul ediyorum ama sonra kendisi vazgeçiyor. Birçok kez boşanma sürecine girdik. 'Başka kocaya gideceğim' diyor, git diyorum. Karım 2 Ekim'de beni eve almayınca 3 Ekim'de boşanma davası açtım. Karımla hiç güzel günümüz olmadı. Eşime tedavi olmayı teklif ettim ama kabul etmedi. Evde yemek yememi istemediğinde yemeyerek buz gibi odada oturuyorum. Kavga olmasın diye geceye kadar kahvehanede oturur sonra eve gelip sabah ezanında yine çıkardım."

33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Ne olur beni kurtarın

"NE OLUR BENİ KURTARIN"

"Akşama kadar hep aç olurdum. Bu zamana kadar çocuklarım için sabrettim ama artık dayanamıyorum, beni durumdan kurtarın ne olur. Eşim boşanmak istemiyor bana da 'sen öl, senin emekli paranı alacağım' diyor. Şimdi de etraftakilere 'emekli maaşını ikiye bölsün, ben boşanırım' diyormuş."

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Son Dakika Magazin 33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Artık dayanamıyorum, ne olur beni durumdan kurtarın - Son Dakika


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