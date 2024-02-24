Milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm ve Ayla gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, borç batağına girdi. 4,5 milyon dolara çektiği Reşat Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayınlanamayan Uslu, icralık olduğu için oyuncu eşi Sinem Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldı.
Filmi yayınlanamadığı için bankadan çektiği krediyi dahi ödeyemeyen Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın."
Son Dakika › Magazin › 4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum - Son Dakika
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