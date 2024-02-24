4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum - Son Dakika
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4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum

Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, ''İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim'' dedi.

24.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:08
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Milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm ve Ayla gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, borç batağına girdi. 4,5 milyon dolara çektiği Reşat Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayınlanamayan Uslu, icralık olduğu için oyuncu eşi Sinem Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldı.

"ÜZGÜN VE BOYNU BÜKÜK ŞEKİLDE ÜLKEYİ TERK EDİYORUZ"

Filmi yayınlanamadığı için bankadan çektiği krediyi dahi ödeyemeyen Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın."

4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum
4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum
4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum
4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum
4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum

Mustafa Uslu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Basar: yani sıvışıyorsun öylemi ?? 102 65 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Bu kadar başarılı ve donanımlı birisinin gitmesi Türkiye için büyük bir kayıptır. Ama kime ne anlatıcaksın. Umarım sanatına ve sana daha çok değer veren bir yerde daha çok başarılı olursun. 101 58 Yanıtla
  • Serkan Basar: parayı çek sonra ödememek için kaç keşke yurt dışında yaşamak için ayırdığın bütçeyi borçlarına yatırsaydın yaptığın kurnazlık 55 62 Yanıtla
  • Serkan Basar: öyle diyecek tabi makyajlamak için ülkesini seven ülkesini terketmez bizim başımıza gelenler onun başına gelseydi demekki uzaya giderdi ama bak yılmadık ülkemizdeyiz krediyi çek yurt dışında yaşamak için harca orda düzen kur sonra filmi bahane edip borcu ödemeden sıvış yok öyle bi dünya 38 30
  • Ali Kublay: Öyle herkesin filmini yasal mirasçıları dan izin almadan yaparsanız olacağı bu iyi olmuş memleketin bir kurnazi sizsiniz ne guzel 52 16 Yanıtla
  • Sivet Ok: Bu tür gidişler beni yürekten yaralıyor. İnsan hayata küsüyor ve ülkesini terk ediyor. Bu ülke bizim ama çaresizlik seni anavatanından ayırıyor ve bir daha kendini toparlayamıyor insanlar. Allah cc bu gün hürmetine borçlulara ödeme imkanı versin. Tüm dert sıkıntılarımız dün de kalsın inşallah. 40 24
  • Sivet Ok: ÇOK ACI BİR TABLO Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. "Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın." 29 32 Yanıtla
  • Gursel kalen: Yani ne diyelim başka çekecek filim mi bulamadın? Ya da yasal izinler zamanından almalıydın. Burda suçlu olan ülke değil kendisi. Ailesinden önceden veya sonradan gönlünü edip izini almalıydın. Ailenin de neden izin vermediği de önemli. 45 4 Yanıtla
  • ŞOK MAN: Giderlerse gitsinler… ülke kurumları tüm evlatlarını yemek için yarışıyor 18 19 Yanıtla
  • Sivet Ok: Serkan Basar bahsettiğiniz boyutu da olsa bile "boynu bükük çok sevdiğim ülkemi terk ediyorum" serzenişi beni ağlattı. Açılan yüreklere yara, bülbül gibi koyuyor zara, başı boş bir kuş misali daldan dala, konduğu yetmez mi? Güzel ülkemin acılı insanları beni yürekten ağlatıyorsunuz :(( 21 16
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SON DAKİKA: 4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum - Son Dakika
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