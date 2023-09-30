Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre uzunluğundaki tıra araç yükledi - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre uzunluğundaki tıra araç yükledi

Son Güncelleme: 30.09.2023 12:01

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yükleyerek sosyal medyada büyük ilgi gördü. Minik Zayn'in boyundan büyük araçları rahatlıkla kullanabilmesi, binlerce kişinin dikkatini çekti.

Yaşıtları oyuncakla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu sefer de 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yükledi.

20 METRE TIR YÜKLEDİ

Zayn, 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından '20 metre tır yüklendi hazır' denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 600 binin izlenmenin yanı sıra binlerce yorum ve beğeni aldı. Minik yeteneğin, boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

VİDEOLARINI MİLYONLAR İZLİYOR

Minik Zayn'in boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği video sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn'ı, dünya genelinde milyonlar izliyor.

Yaşıtları oyuncakla oynarken Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre tıra araç yükledi
Yaşıtları oyuncakla oynarken Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre tıra araç yükledi
Yaşıtları oyuncakla oynarken Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre tıra araç yükledi
Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Tragger, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre uzunluğundaki tıra araç yükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 20 metre uzunluğundaki tıra araç yükledi - Son Dakika
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