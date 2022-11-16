Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü - Son Dakika
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Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü

16.11.2022 10:05

40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz yaşanıyor. Eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk eden ve alyansını çıkartan ünlü oyuncu ailesiyle yaşamaya başladı.

2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü.

BABASININ EVİNE DÖNDÜ

2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi. Boluğur, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."

Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü
40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü
40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü
40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü
40 gün önce evlendiği Mert Aydın'la kriz yaşayan Merve Boluğur, babasının evine döndü
Yeni evli Merve Boluğur'dan merak uyandıran paylaşım: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu
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Merve Boluğur, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü - Son Dakika


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