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46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu - Son Dakika

46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu

23.11.2021 08:23
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu

New Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu. Yılın En İyi Kadın Oyuncu Hayley Squires olurken En İyi Erkek Oyuncu da David Tennant oldu.

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri bu yıl da gerçekleşti. Törenin sunuculuğunu bu sene Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu Ynonne Orji üstlendi.

EN İYİ KADIN VE ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, "Kubrick by Kubrick" adlı Fransız yapımı belgesel kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü "Adult Material" adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Des" dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı. En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye'ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine, drama dalında ise İsrail yapımı "Tahran" adlı diziye verildi.

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ İKİNCİ YAŞAM UMUDU OLDU

En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan "Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu" (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.

46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta verildi
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta verildi
Hayley Squires
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta verildi
David Tennant
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu

Uluslararası Emmy Ödülleri, David Tennant, Belgesel, Nijerya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin 46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin


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