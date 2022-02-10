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5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika

5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı

10.02.2022 08:50
5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı

Aziz dizisinde Mösyö Pierre karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Çiftin 8 yaşındaki kızının velayeti de anne Kübra Tanış'a verildi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fırat Tanış, 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile ayrılık kararı aldı. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncu, boşanma sürecini de sessiz sedasız tamamladı.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Güneş'te yer alan habere göre, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. İkilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi. Mahkeme, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

PAZAR GÜNÜ KIZIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Instagram'da 700 binden fazla takipçisi bulunan Fırat Tanış, 3 gün önce kızıyla fotoğraflarını paylaşarak "Canım kızımla Atatürk Arboretumu'nda şahane bir gezi yaptık bu pazar" notunu yazmıştı.

Oyuncu Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakika bitti
Oyuncu Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakika bitti
Oyuncu Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakika bitti
Oyuncu Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakika bitti
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Fırat Tanış, Evlilik, Pazar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika Magazin


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