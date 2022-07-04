59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve başarılarıyla bir döneme damga vuran 59 yaşındaki Aydan Şener, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer alan Aydan Şener, renkli bikinisi ve turuncu kimonusu ile kamera karşısına geçti. 59 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şener'in paylaşımına nazar boncuğu emojileri ve "41 kere maşallah" yorumları yağdı.

İşte Aydan Şener'in bikinili pozu: