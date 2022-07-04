59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı

04.07.2022 09:30

59 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla gündem oldu. Şener'in fiziğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı hayranlığını gizleyemezken paylaşım da büyük beğeni topladı.

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve başarılarıyla bir döneme damga vuran 59 yaşındaki Aydan Şener, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer alan Aydan Şener, renkli bikinisi ve turuncu kimonusu ile kamera karşısına geçti. 59 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şener'in paylaşımına nazar boncuğu emojileri ve "41 kere maşallah" yorumları yağdı.

İşte Aydan Şener'in bikinili pozu:

Bikinili pozunu paylaşan 59 yaşındaki Aydan Şener, fiziğiyle göz kamaştırdı
Bikinili pozunu paylaşan 59 yaşındaki Aydan Şener, fiziğiyle göz kamaştırdı
Bikinili pozunu paylaşan 59 yaşındaki Aydan Şener, fiziğiyle göz kamaştırdı
Bikinili pozunu paylaşan 59 yaşındaki Aydan Şener, fiziğiyle göz kamaştırdı
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Fatih Harbiye, Aydan Şener, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika


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