Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek - Son Dakika
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Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek

16.10.2022 16:42

Kanserle mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayları netleşti. Ünlü oyuncu Pazartesi günü ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir gözlerden uzak şekilde tedavi görüyordu. Kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayan Kalkavan, 2 gün önce yoğun bakıma alındı. 6 aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölümüyle yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayı da belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Billur Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" yazıldı.

Kanserden ölen ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu

SON VİDEOSUNDA KANSER HASTALARINA SESLENMİŞ

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslendi: "Korkmayın"

Kanserden ölen ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu

ÜZÜCÜ HABERİ HAMDİ ALKAN VERMİŞTİ

Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

Kanserden ölen ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu
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Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek - Son Dakika
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