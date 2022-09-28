Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!

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Çocuk model olarak tanınan ve daha sonra da moda sektöründe kendi markasını yaratan Thylane Blondeau, 2007'de "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını almıştı.

YILLAR DAHA DA GÜZELLEŞTİRDİ

Çocukken güzel yüzüyle görenleri hayran bırakan Thylane Blondeau'nun yaşı büyüse de görüntüsü hiç değişmedi.

DANTELLİ İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

Şimdilerde 21 yaşında olan Thylane Blondeau kariyerine model olarak devam ediyor ve dev organizasyonlarda kendine yer buluyor. Son olarak bir iç giyim markasının defilesine katılan güzel model dantelli iç çamaşırıyla poz verdi.

BİRÇOK MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken model, 6 milyon takipçiye sahip. Genç model geçen 14 yıl içinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve genç yaşında dünyaca ünlü birçok marka ile işbirliği yaptı.