6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi - Son Dakika
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6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi

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6 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti dün akşam nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede sevgilisini geliklikle gören Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.

20.09.2024 07:51
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Oyuncu Meriç Aral ve meslektaşı Serkan Keskin 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Daha önce düğün tarihini 3 kez erteleyen çift, Etiler'de nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sade bir nikah töreni tercih eden ikilinin nikah şahitliğini Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin dünyaca ünlü bir markanın damatlığıyla geceye katıldı. Yıllardır birlikte olduğu sevgilisini ilk kez gelinlik içinde gören Serkan Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi

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Son Dakika Magazin 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zeynep İBİŞ:
    Bizim kızın gözleri bozuk galiba ?? aşk insanı kör eder demişlerdi de harbiden öyle olmuş başrol de ki sevgililerine bak evlendigine bak neyse aşk diyelim susalım ?? 6 4 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    demek ki neymiş Beyler; Yakışıklı olmaya gerek yokmuş, yeterki maddi ve manevi olarak istikrarlı olun. 3 1 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Arada Dağlar kadar fark var 1 2 Yanıtla
  • ROZA BEBE:
    sanırım 6 yıldır zina eden denilecekti zinanın adı olmuş aşk yasayan 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi - Son Dakika
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