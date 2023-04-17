7 yıllık evliliğinde kriz büyük! Eylül Öztürk, ayrılık iddialarını reddetti: Kurtarmaya çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

7 yıllık evliliğinde kriz büyük! Eylül Öztürk, ayrılık iddialarını reddetti: Kurtarmaya çalışıyoruz

17.04.2023 16:14

Fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından evliliklerinde yaşadığı sorunlardan bahsederek Kenan Barış Özkan ile aralarında bir gerginlik olduğunu açıkladı. Eşinin sorumluluk almadığından ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğinden şikayetçi olan Öztürk, evliliklerinde bir kriz olduğunu kabul ederek, ayrılık kararlarını reddedip destek almaya başladıklarını ifade etti.

7 yıl önce Kenan Barış Özkan ile nikah masasına oturan fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, bir süredir sosyal medya hesabından eşiyle ilgili sorunları anlatmaya başladı. Evliliklerinde bir kriz yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla tatil yapan çiftten Eylül Öztürk sessizliğini bozdu.

EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLARI ANLATTI

Instagram hesabından tatilden kareleri paylaşan Eylül Öztürk, bir takipçisinin "Kenan yok mu?" sorusu üzerine "Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse en azından elimden geleni yapmadı demem. Fazlasıyla yaptım çünkü" dedi. Öztürk daha sonra "Kenan yokken ne yapıyor?" sorusuna da "Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun" yanıtını verdi.

7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz

BOŞANMA İDDİASINA CEVAP

Ünlü isim, haklarında çıkan boşanma haberlerine de sessiz kalmadı. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Eylül Öztürk, "Biz 7 yıldır evliyiz hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte olurmuş. Biz bu dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz. Ben atlatabileceğimizi düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum. Eşimi, çocuklarımı ve ailemi çok seviyorum. Elimden geleni de yapacağım lütfen kalp kırmayın böyle yazıp. Ben de hatalıyım bu konuyu buraya taşıdım ama artık çok dolmuştum ve paylaşacak birini aradım. İyi ki de yapmışım çok güzel motivasyon mesajları aldım" dedi.

7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
YORUMLAR (1)
  • Kzk : Sen kimsin ki ? Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500
7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz 7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz

Eylül Öztürk, Barış Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 yıllık evliliğinde kriz büyük! Eylül Öztürk, ayrılık iddialarını reddetti: Kurtarmaya çalışıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Oynamak istediği takımı açık açık söyledi! Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
19:08 Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden "Okşan" iddiaları hakkında ilk yorum
19:08 İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
18:43 Mostafa Mohamed'in hocası ortalığı birbirine kattı: Biz b..tan bir takımız
18:20 İlk maçında mağlubiyet alan Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım
18:08 Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı
18:02 Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti
18:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak müjde vereceğiz
17:42 Altay'ın sakatlığından sonra kale ona emanet! İrfan Can'dan şampiyonluk için iddialı sözler
17:36 Son maçın senaryosunu yazdı! Kaleyi devralan İrfan Can'dan şampiyonluk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 19:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: 7 yıllık evliliğinde kriz büyük! Eylül Öztürk, ayrılık iddialarını reddetti: Kurtarmaya çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement