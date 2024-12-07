72 Yaşındaki Günay Teyze Gençlere Ilham Veriyor

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Muğla'da yaşayan 72 yaşındaki Günay Karataş, çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor. Günay teyze, odun ateşinde pişirdiği börekleri ve ineklerinden sağdığı sütlerden yaptığı ürünlerini sosyal medya sayfasından sipariş alarak satıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Karataş, ilerleyen yaşına rağmen kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde duruyor. Karataş, ineklerinden sağdığı sütle tereyağı, peynir, yoğurt yaparken, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerinden ise odun ateşinde böreklerini pişiriyor. Çevresindekilerin ısrarı üzerine sosyal medyada 'Günay teyze' isimle sayfa açan Karataş'ın hesabı 76 bin 600 kişiye ulaştı. Mesaj ile gelen siparişleri alan Günay Karataş, müşterilerine doğal ürünleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Eskiden kapalı kutuymuşum ve sandıkta saklıymışım"

Karataş, "Beni gören yada sayfamdaki videoları izleyen gençlerimiz 'bize ilham verdin' diyerek teşekkür ediyorlar. 'Senin sayende bahçe yapıp, sebze yetiştirdik' yorumları yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Ben onlara ne kadar çok şey öğretirsem ne mutlu bana. Hayvancılık ile uğraşan gençlerimizi tebrik ediyorum. İneklerimden yağımı, peynirimi, yoğurdumu yapıyorum. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Benim için para önemli değil. Önemli olan insanların memnun olması. Sosyal medyadan bana gösterilen ilgiden mutluyum. Beni sevenler ortaya çıktı. Eskiden kapalı kutuymuşum ve sandıkta saklıymışım. Şimdi meydana çıktım. Her işi temiz yaparım ve başarırım. Başardığım işlerden dolayı gurur duyuyorum. Yurt içinde, yurt dışındaki takipçilerim bana özlem duyuyorlar. Türkiye'nin sıcak kanlılığını bize yansıttın diyorlar" dedi. - MUĞLA