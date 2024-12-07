72 Yaşındaki Günay Teyze Gençlere Ilham Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

72 Yaşındaki Günay Teyze Gençlere Ilham Veriyor

Muğla'da yaşayan Günay Karataş, sosyal medyada sipariş alarak doğal ürünler satış yapıyor.

07.12.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yaşayan 72 yaşındaki Günay Karataş, çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor. Günay teyze, odun ateşinde pişirdiği börekleri ve ineklerinden sağdığı sütlerden yaptığı ürünlerini sosyal medya sayfasından sipariş alarak satıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Karataş, ilerleyen yaşına rağmen kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde duruyor. Karataş, ineklerinden sağdığı sütle tereyağı, peynir, yoğurt yaparken, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerinden ise odun ateşinde böreklerini pişiriyor. Çevresindekilerin ısrarı üzerine sosyal medyada 'Günay teyze' isimle sayfa açan Karataş'ın hesabı 76 bin 600 kişiye ulaştı. Mesaj ile gelen siparişleri alan Günay Karataş, müşterilerine doğal ürünleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Eskiden kapalı kutuymuşum ve sandıkta saklıymışım"

Karataş, "Beni gören yada sayfamdaki videoları izleyen gençlerimiz 'bize ilham verdin' diyerek teşekkür ediyorlar. 'Senin sayende bahçe yapıp, sebze yetiştirdik' yorumları yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Ben onlara ne kadar çok şey öğretirsem ne mutlu bana. Hayvancılık ile uğraşan gençlerimizi tebrik ediyorum. İneklerimden yağımı, peynirimi, yoğurdumu yapıyorum. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Benim için para önemli değil. Önemli olan insanların memnun olması. Sosyal medyadan bana gösterilen ilgiden mutluyum. Beni sevenler ortaya çıktı. Eskiden kapalı kutuymuşum ve sandıkta saklıymışım. Şimdi meydana çıktım. Her işi temiz yaparım ve başarırım. Başardığım işlerden dolayı gurur duyuyorum. Yurt içinde, yurt dışındaki takipçilerim bana özlem duyuyorlar. Türkiye'nin sıcak kanlılığını bize yansıttın diyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Gastronomi, Karataş, Menteşe, Magazin, Kadın, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin 72 Yaşındaki Günay Teyze Gençlere Ilham Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:58:25. #1.11#
SON DAKİKA: 72 Yaşındaki Günay Teyze Gençlere Ilham Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.