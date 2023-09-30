Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti - Son Dakika

Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti

Son Güncelleme: 30.09.2023 09:59

MasterChef Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı abartılı makyajlarla sık sık adından söz ettiren Esra Tokelli, önceki akşam yayınlanan bölüme makyajsız çıktı. Tokelli'nin doğal hali sevenlerini de ikiye böldü.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star ile tanınan Esra Tokelli, abartılı makyajıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir önceki bölümde çekimlere makyajsız katılan Tokelli, herkesi şaşkına çevirdi.

SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Masterchef 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli, All Star kadrosuna giren 8. isim oldu. Başarılı tabakları ve mutfaktaki düzeniyle şefler tarafından sık sık takdir edilen Tokelli, tarzıyla da adından söz ettiriyor. Uzun kirpik ve abartılı makyajlar tercih eden iddialı yarışmacının doğal hali de merak konusu oldu. Zaman zaman sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Tokelli, bir önceki çekime de doğal haliyle çıktı. Tokelli'in doğal hali ise izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Tokelli'ye abartılı makyajları yakıştırırken bir kısmı da makyajsız halini çok beğendi.

Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti
Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abartılı makyajlarıyla tanınan MasterChef Esra, ilk kez doğal haliyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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