ABD'de Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier, 94 yaşında yaşamını yitirdi

ABD sinemasının ilk dönem siyahi oyuncuları arasında yer alan Sidney Poitier, yaşamını yitirdi. ABD'nin Miami kentinde 1927'de doğan ve yaşamını bir süredir Bahamalar'da devam ettiren aktörün vefat haberi Bahamalı yetkililer tarafından doğrulandı. Oyuncunun Hollywood'daki "renk" engelinin aşılmasında önemli bir yeri bulunuyordu.

EMEKLİ OLUP BÜYÜKELÇİLİK YAPMAYA BAŞLADI

"Lilies of the Field" filmindeki rolüyle, ilk defa bir siyahi olarak 1964'te en iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanan Poitier, 1967'de Katharine Hepburn ve Spencer Tracy ile birlikte rol aldığı "Guess Who's Coming to Dinner" isimli filmle asıl ününe kavuştu. 1997'de oyunculuktan emekli olan aktör, 2007 yılına kadar Japonya'da yerleşik olmayan Bahama Büyükelçisi olarak görev yaptı.

FAHRİ AKADEMİ ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Siyahi oyuncu, "olağanüstü başarılı bir sanatçı ve insan" vasfıyla 2002'de Fahri Akademi Ödülü'ne layık görülmüş, 2009'da ise ABD Başkanı Obama tarafından ABD'nin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edilmişti.