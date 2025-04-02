Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları - Son Dakika
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Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı. Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçlarının konuşma yapılan anları yer aldı. Beşiktaş-Galatasaray maçında Frankowski ve Semih Kılıçsoy'un kırmızı kartları, Bodrum FK-Fenerbahçe maçında Talisca'nın penaltı pozisyonu gibi önemli anlar kayıtlara geçti.

02.04.2025 08:43
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı.

Kayıtlarda Bodrum FK- Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçının konuşma yapılan anları yer aldı.

İşte haftanın VAR kayıtları;

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Okey."

VAR: "Ekrana git monitörü göster. Ekrana git."

Yasin Kol: "Abi ses gelmiyor."

VAR: "Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında."

Yasin Kol: "Oynat, oynat."

Yasin Kol: "Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart."

VAR: "Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam."

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY: SEMİH'İN KIRMIZI KARTI

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Monitöre git."

AVAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana."

VAR: "Bu temas noktası. 9 numara. Topla oynama şansı yok. Şiddet içeren hareket, ciddi olmayan oyun, faul. Temas noktası baldıra taban."

Hakem: "Evet, gördüm."

VAR: "Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."

Hakem: "Benim kararım kırmızı kart."

VAR: "Evet, 9 numara."

BODRUM FK - FENERBAHÇE: TALISCA'NIN POZİSYONU

VAR: "Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama."

Hakem: "Ekranın önündeyim."

VAR: "Bu dokunma anı, elin hareketine bak!"

Hakem: "Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?"

Hakem: "Penaltı veriyorum, kart yok."

VAR: "Evet, katılıyorum."

Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Semih Kılıçsoy, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, YouTube, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Arslan:
    İngilizler Çanakkale binlerce türkü şehit etti ve onları iman gücüyle hezimete uğrattı dedelerimiz. Peki o ingilizlerden yardım isteyen chp lideri kimin uşaklığını yapıyor. Peki ona destek verenler hiçmi insanlığınız yok 14 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emir arsln Türkiye'nin İngiliz bnkalarin olan borcunu bir arastir aldığımız faiz oranini araştır. ve şuan ki maliye bakanı çifte vtandas türk ve ingliz vatandasi. sen hayırdır Akp ye İngiliz uşağı mi diyorsun ??? 2 5 Yanıtla
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