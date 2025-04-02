TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı - Son Dakika
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TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

TRT, Aybüke Pusat\'ın ardından Boran Kuzum\'la da yolları ayırdı

Boykot çağrısı yaptığı için Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkaran TRT, bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı. TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak "Bir Ruh Macerası" isimli dizide oynayacak Boran Kuzum'un da projeden çıkarıldığı iddia edildi. Kuzum'un Pusat'a destek veren bir paylaşım yaptığı görüldü.

02.04.2025 20:10
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardındanpaylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı.

TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

AYBÜKE PUSAT'IN ARDINDAN BORAN KUZUM'LA DA YOLLAR AYRILDI

Aybüke Pusat'ın ardından dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT'nin dijital platformu "tabii" için çekilecek "Bir Ruh Macerası" isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum'a bugün "gündem nedeniyle" kendisiyle çalışamayacakları iletildi. Kuzum'un Aybüke Pusat'a da "Canım, güzel insan" notuyla yaptığı paylaşımla destek verdiği görüldü.

TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla ilgili TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Televizyon, Teşkilat, 3-sayfa, Magazin, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cemil Moroglu:
    o zaman bizim vergilerimizi bandrol paralarimizi geri verin. Trt hepimizin degilse benim parami iade edin ya da derhal tum trtleri kapatin! 22 29 Yanıtla
  • 6490203:
    trt de oyuncu kalmayınca yabancı oyuncu getirecek Türk oyuncuları boykot edecekler 12 17 Yanıtla
  • Kirker:
    devlete hakaret et, sonra da devletin kapısında ekmek ye. yok öyle yağma 11 4 Yanıtla
  • Atalay k:
    TIRT 3 4 Yanıtla
  • 220198:
    eger trt nin projelerin den cikarmazzsaniz valla artik rte ye oy vermem eminim benim gibi dusunende coktur,hirsizi desteklemezlerse sarhos kitle lince basliyor chp bldy leri islerini kesiyor hani ifade ozgurlugu,yok arkadas chp naapiyorsa aynisini akp de yapacak.onceki yillarda iktidara yakin unlulere chp bldy leri tek bir konser vermiyordu,akp bld yada kultur bkanligi is veriyordu cok sukur ki bundan donduler 5 1 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    boykot ettiğin kanaldan para kazanamazsin. bu senin tercihin arkadaşım. boykotuna devam et sen 2 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    muhalifler den TRT payı alınmasın faturalarda bizim vergimizle bize hainlik edeceksiniz trt 0 0 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    gumdem bos muhabbet millet ne le ugrasior biz neyle 0 0 Yanıtla
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