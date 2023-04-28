Cezaevindeki genç rapçi Moneysign Suede ölü bulundu

Geçtiğimiz sene aralık ayında iki ayrı suçtan dolayı 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılan ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, bir süredir cezaevindeydi. Soledad Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan ABD'li rapçi MoneySign Suede, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MoneySign Suede'nin avukatı Nicholas Rosenberg, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki rapçi ölü bulunduğunu söyledi. MoneySign Suede'nin gece yapılan sayımda hücresinde olmadığının anlaşılmasıyla yapılan aramada duşta ağır yaralı halde bulundu. Boynundan bıçaklandığı anlaşılan rapçinin, kısa bir süre sonra hayata veda ettiği açıklandı. Suede'nin vefatıyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Asıl adı 'Jaime Brugada Valdez' olan ünlü rapçi, 'Back to the Bag' şarkısıyla YouTube'da 7 milyondan fazla izlenme almıştı.