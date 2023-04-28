Cezaevindeki genç rapçi Moneysign Suede ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevindeki genç rapçi Moneysign Suede ölü bulundu

28.04.2023 17:07

Geçtiğimiz sene 2 ayrı suçtan tutuklanan 22 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, hapishanenin duşunda boynundan bıçaklanmış halde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz sene aralık ayında iki ayrı suçtan dolayı 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılan ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, bir süredir cezaevindeydi. Soledad Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan ABD'li rapçi MoneySign Suede, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MoneySign Suede'nin avukatı Nicholas Rosenberg, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki rapçi ölü bulunduğunu söyledi. MoneySign Suede'nin gece yapılan sayımda hücresinde olmadığının anlaşılmasıyla yapılan aramada duşta ağır yaralı halde bulundu. Boynundan bıçaklandığı anlaşılan rapçinin, kısa bir süre sonra hayata veda ettiği açıklandı. Suede'nin vefatıyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Asıl adı 'Jaime Brugada Valdez' olan ünlü rapçi, 'Back to the Bag' şarkısıyla YouTube'da 7 milyondan fazla izlenme almıştı.

Genç rapçi Moneysign Suede, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu
Genç rapçi Moneysign Suede, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cezaevindeki genç rapçi Moneysign Suede ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlandığı törenle açıldı
17:51 Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlandığı törenle açıldı
17:38 Caulker'dan şaşırtan itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:35 Sivas deplasmanında sarı-lacivertli 6 yıldız yok
17:32 Caulker'dan hayrete düşüren itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:29 Sivas deplasmanında Fenerbahçe'nin 6 yıldızı forma giyemeyecek
17:21 TÜGVA'nın açtığı davada yargılanan Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırıldı
17:16 TÜGVA: Vakfımıza ait bilgileri ele geçiren Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırılmıştır
16:58 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü
16:52 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam, arkadaşı olan 3 çocuk annesi kadını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 18:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cezaevindeki genç rapçi Moneysign Suede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement