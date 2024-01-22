Acun Ilıcalı\'dan Turabi\'ye sert sözler: Kimseye baskı kuramazsın, buranın tek patronu benim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları ada konseyinde eleme aday belirledi. Turabi oyun sonrası herkese "Beni yazın ben aday olayım" dese de oylar Bozok ve Özgür'e verildi. Konseyde Turabi ve Özgür arasında çıkan gerilimde araya giren Acun Ilıcalı, "Buranın tek bir patronu var o da benim" diyerek Turabi'yi uyardı.

ÖZGÜR: TAKIMDA BAZI İSİMLER KAPTANI YAZACAK KADAR ŞUURSUZ

Eleme adayının belirlediği konseyde Özgür ve Bozok'a 6'şar oy çıktı. Eşit sağlandığı için son karar takım kaptanı olan Özgür'e kaldı. Yaşanan duruma tepki gösteren Özgür, "Bazı kişiler takım kaptanını yazacak kadar şuursuz. Turabi 'beni yazın' dedi ama kendisini yazdıracak cesareti olmadı herhalde o yüzden beni yazdırdı. Ne yazık ki ismimi yazan herkesin kolu Turabi'nin elinde. Turabi ne derse yapılıyor. Buna üzüldüm çünkü hepsi ayrı bir karakter. Erkek olarak yüzdesi en yüksek olan isimlerden biriyim. Turabi herhalde dersine iyi çalışmamış. Takımda organize işler olmasaydı kendi adımı da söyleyebilirdim ama aday olarak Bozok diyorum" dedi.

TURABİ: SANA GÜVENMEYEN ADAMA YALAKALIK YAPIYORSUN

Konseyde Sercan ile tartışan Turabi, Özgür'ün "Şuursuz" demesine de sert çıkışarak "İsim yazmayla şuursuz olmanın hiçbir alakası yok. Bir isim yazdın diye bana çemkireceğine yüzüne karşı 'güvenmiyorum' diyen adama yalakalık yapmayı bırakacaksın. Bu saatten sonra sana da söylüyorum Sercan ve seni sürekli yazacağım kardeşim. Yazıyorum diye de bana hakaret etmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Turabi'nin sözlerine sinirlenerek araya giren Acun Ilıcalı ise "Sen problem aramaya gelmiş gibisin ya. Ne oluyor bir sakinleş. Sana bir şey diyen yok ki. Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin. Şu anda yaptığı doğru bir şey değil. Sen konseyde herkese 'Sen onu deme, sen bunu deme' diyorsun. Ne oluyoruz ya? Dingo'nun ahırı değil burası. Disipline mi alacaksın takımın hepsini? Hep beraber seni övelim istiyorsan. İnsanlara baskı kurarak müdahale ediyorsun. Burası Survivor ve tek bir patronu var o da benim" diyerek sitem etti.