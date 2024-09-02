Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Evlilik Yolunda, Hamilelik İddiaları Redd edildi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Evlilik Yolunda, Hamilelik İddiaları Redd edildi

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Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir ilişki yaşıyor ve nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ancak Altunkaya, hamilelik iddialarını yalanlayarak bu konudaki haberlerin sıkça yapılmasından şikayet etti.

02.09.2024 15:18
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Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak. Gündemden düşmeyen 4 kız babası Ilıcalı'nın 5. kez evlat sahibi olacağı ileri sürüldü.

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Hamilelik söylentisiyle magazin camiasında geniş yankı uyandıran Ayça Çağla Altunkaya'dan cevap gecikmedi. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etti.

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İlk ağızdan yalanlama geldi
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Evlilik Yolunda, Hamilelik İddiaları Redd edildi

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Evlilik Yolunda, Hamilelik İddiaları Redd edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Bu adam parayla bile çekilmez. 11 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: II. Şeyma Subaşı dönemi yükleniyor. . . 6 0 Yanıtla

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