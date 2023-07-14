Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü

14.07.2023 16:33

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlenme teklifi ettiği ve çiftin eylül ayından dünyaevine gireceği iddia edildi.

2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin eylül ayında evleneceği iddia edildi.

NİKAH HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
Kaynak: Snob Magazin
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Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü - Son Dakika
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