Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü

2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin eylül ayında evleneceği iddia edildi.

NİKAH HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.