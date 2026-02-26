Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp EYT\'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
26.02.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem ekranlara damga vuran ''Adanalı'' dizisinde canlandırdığı ''İdil Ertürk'' karakteri ile hafızalara kazınan Selin Demiratar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden ve ''EYT'ye geçtim'' açıklamasıyla gündem olan Demiratar, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.

"EYT'YE GEÇTİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada set temposuna dönmeyi düşünmediğini belirterek, artık dizileri izleyici olarak takip ettiğini kaydetmişti. 42 yaşındaki oyuncu, " EYT'ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Demiratar, uzun aranın ardından İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Selin Demiratar, Kültür Sanat, Alışveriş, İstanbul, Magazin, Yaşam, EYT, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Arslan Mehmet Arslan:
    üstünden geçmeyen Zengin, kalmadı İstanbul'da 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı
Bilal Erdoğan, Üsküp’te teravih namazını kıldırdı Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı
Romantik doğum günü kutlaması Ünlü oyuncu sevgilisinin doğumgününde aşkını ilan etti Romantik doğum günü kutlaması! Ünlü oyuncu sevgilisinin doğumgününde aşkını ilan etti

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.