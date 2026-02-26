Oyunculuğu bırakıp EYT\'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.
Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada set temposuna dönmeyi düşünmediğini belirterek, artık dizileri izleyici olarak takip ettiğini kaydetmişti. 42 yaşındaki oyuncu, " EYT'ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.
Demiratar, uzun aranın ardından İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.
