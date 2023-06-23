Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı

23.06.2023 18:06

Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialar sonunda doğrulandı. Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken paparazzilere yakalandı. Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi. Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLDİ

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti.

FENA YAKALANDILAR

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir attı. Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı. Çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. Bu fotoğraflara Mert Yazıcıoğlu'nun ne diyeceği ise merak konusu oldu.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Afra Safraçoğlu ve Mert Ramazan Demir denizde öpüşürken görüntülendi
Afra Safraçoğlu ve Mert Ramazan Demir denizde öpüşürken görüntülendi
YORUMLAR
500
Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak
18:24 Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı
18:12 Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın Açıklamalarına Sosyal Medyadan Cevap Verdi
18:08 Sosyal medyadan paylaştı! Uğur Dündar'dan Aziz Yıldırım'a videolu cevap
18:02 Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı
17:58 Afra Safraçoğlu ve Mert Ramazan Demir denizde öpüşürken görüntülendi
17:49 Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı
17:47 Marmaris'teki orman yangınının nedeni ortaya çıktı: Öldürdükleri kişinin cesedini ateşe vermişler
17:39 Bankacılarla görüşen MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz
17:35 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama! Enflasyonu düşürmek için 2 yol haritası paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 19:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement