Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım

Bir dönem Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, evliliklerini tek celsede bitirdi.

"BOŞANMAYA RAZI DEĞİLDİM, YARI YOLDA KALDIM"

Boşandıktan sonra TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Asena Demirbağ, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Boşanmayı zorla kabul ettiğini söyleyen Demirbağ, "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi.

"AFFI OLMAYACAK ŞEYLER OLDU"

Evliliğini kurtarmak için her şeyi yaptığını söyleyen Demirbağ, sözlerine şöyle devam etti: "Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Umarım en iyi şekilde babalığını yapar."

Tek celsede boşanan çiftin kızlarının velayeti anneye verilirken baba Dursun'un 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.