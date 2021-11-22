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Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım - Son Dakika

Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım

22.11.2021 15:09

2 sene önce evlenen eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ bugün tek celsede boşandı. Boşanma gerçekleştikten sonra canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Demirbağ, "Ben ailemi karşıma almıştım, Ahmet beni yarı yolda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, evliliklerini tek celsede bitirdi.

"BOŞANMAYA RAZI DEĞİLDİM, YARI YOLDA KALDIM"

Boşandıktan sonra TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Asena Demirbağ, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Boşanmayı zorla kabul ettiğini söyleyen Demirbağ, "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi.

Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Yarı yolda kaldım

"AFFI OLMAYACAK ŞEYLER OLDU"

Evliliğini kurtarmak için her şeyi yaptığını söyleyen Demirbağ, sözlerine şöyle devam etti: "Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Umarım en iyi şekilde babalığını yapar."

Tek celsede boşanan çiftin kızlarının velayeti anneye verilirken baba Dursun'un 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Yarı yolda kaldım
Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım
Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım
Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım
Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım

Ahmet Dursun, Survivor, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım - Son Dakika
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