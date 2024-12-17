Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Özgür Çelik:

Ya arkadaş tüm dünyada magazin haberciliği diye bir konu var.adamin kac tane filmi ve dizisi var. tabi ki hayatinda ki gelişmeler magazin açısından haber niteliği taşıyacak. boş haber yok bizene diyen andavallar. en kötü sayfayı acmazsinjz olur biter. Bu kadar malı bir arada görmek gerçekten kolay değil.