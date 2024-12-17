Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi - Son Dakika
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Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmiş ve Nisan ayında çiftin ilk çocukları Kemal dünyaya gelmişti. Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in fotoğraflarını paylaştı.

17.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:16
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Ünlü Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Nisan ayında çiftin ilk bebekleri Kemal dünyaya geldi.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Minik bebeklerini objektiflerden uzak tutan Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in yüzünü gösterdi.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Ahmet Kural, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notunu düşerek paylaştı.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi
Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

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Son Dakika Magazin Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Boş Adam 5 7 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    tohumuna paramı verdik çok mu lazım 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Bundan bize ne boş haber haber gederi 0 4 0 Yanıtla
  • LEYLAli YILANCI:
    Bin kere maşallah. çok tatlı çift. Allah mutluluklarını daim etsin. 2 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Ya arkadaş tüm dünyada magazin haberciliği diye bir konu var.adamin kac tane filmi ve dizisi var. tabi ki hayatinda ki gelişmeler magazin açısından haber niteliği taşıyacak. boş haber yok bizene diyen andavallar. en kötü sayfayı acmazsinjz olur biter. Bu kadar malı bir arada görmek gerçekten kolay değil. 0 0 Yanıtla
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