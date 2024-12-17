Ünlü Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.
Nisan ayında çiftin ilk bebekleri Kemal dünyaya geldi.
Minik bebeklerini objektiflerden uzak tutan Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in yüzünü gösterdi.
Ahmet Kural, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notunu düşerek paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi - Son Dakika
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