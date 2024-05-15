Ahmet San: Ajda Pekkan\'ın dünya starı olamamasının sebebi

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Konuk olduğu Haber Bahane programında Ajda Pekkan ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ahmet San, Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebini açıkladı.

"HER YERDE AJDA PEKKAN ŞARKISI ÇALIYORDU"

Ajda Pekkan'ın dünya starı olamaması hakkında konuşan Ahmet San, "Ajda Pekkan'a Elvis Presley ve bütün büyük Fransız şarkıcılarına beste yapan bir Amerikalı aşık olmuştu ve muhteşem bir şarkı vermişti. 1974'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. O dönemin en büyük Fransız şarkıcılarından Enrico Macias, Olumpia'ya Ajda ile beraber çıkıyordu. Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediyesi'nden 6 aylık iş ve bilmem kaç aylık parasını peşin aldığı için bıraktı o pazarı" ifadelerini kullandı.

"AJDA'NIN HAYATI CİLVE"

Haber Bahane programının sunucusu Gökhan Kalaycıoğlu'nun, "Bir şekilde işve cilve dünyayı sarar, Ajda Pekkan'ı o yüzden hep mesafeli bulurum" yorumu üzerine Ahmet San," Ajda Pekkan da çok cilvelidir. Ajda'nın hayatı cilve, flörtöz bir karakterdir"ifadelerini kullandı.