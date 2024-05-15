Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi - Son Dakika
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Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi

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Ahmet San, Haber Bahane programında yaptığı yorumlarla Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebini açıkladı. San, Ajda Pekkan'ın bir Amerikalı aşık tarafından beste yapılan şarkısıyla Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediyesi'nden aldığı parayı bıraktığını söyledi. Ayrıca, Ajda Pekkan'ın cilveli ve flörtöz bir karaktere sahip olduğunu belirtti.

15.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:45
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Konuk olduğu Haber Bahane programında Ajda Pekkan ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ahmet San, Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebini açıkladı.

"HER YERDE AJDA PEKKAN ŞARKISI ÇALIYORDU"

Ajda Pekkan'ın dünya starı olamaması hakkında konuşan Ahmet San, "Ajda Pekkan'a Elvis Presley ve bütün büyük Fransız şarkıcılarına beste yapan bir Amerikalı aşık olmuştu ve muhteşem bir şarkı vermişti. 1974'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. O dönemin en büyük Fransız şarkıcılarından Enrico Macias, Olumpia'ya Ajda ile beraber çıkıyordu. Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediyesi'nden 6 aylık iş ve bilmem kaç aylık parasını peşin aldığı için bıraktı o pazarı" ifadelerini kullandı.

"AJDA'NIN HAYATI CİLVE"

Haber Bahane programının sunucusu Gökhan Kalaycıoğlu'nun, "Bir şekilde işve cilve dünyayı sarar, Ajda Pekkan'ı o yüzden hep mesafeli bulurum" yorumu üzerine Ahmet San," Ajda Pekkan da çok cilvelidir. Ajda'nın hayatı cilve, flörtöz bir karakterdir"ifadelerini kullandı.

Ahmet San: Ajda Pekkan\'ın dünya starı olamamasının sebebi

Ajda Pekkan, Ahmet San, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Faruk Aydoğan: Müthiş bir bilgi 5 0 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Gündemde kalmak için atmadığı takla kalmadı. Midwood stüdyoları diye 10 yıldır maket gösteriyor millete, e nerde stüdyo önce onu açıkla. En son işini 1998’te yapmış hala laf. 4 0 Yanıtla
    Ali Kublay: Yerden göğe kadar haklısın kardeş bla bla bla başka icraatı yok yaş yetmiş iş bitmis 1 1
  • Ali Kublay: Günün en önemli haberi bunu öğrenmek le çok rahatladik akşam millet olarak rahat uyuruz 2 0 Yanıtla
  • Fatih Efe: Çok yazık olmuş vah vah 1 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Aman canı sıkılan konuşuyor işte 1 0 Yanıtla

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