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Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı - Son Dakika

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı

03.02.2022 11:50
Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı

Ahsen Eroğlu, rol aldığı dizi ve reklam çekimlerinden adını sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu kimdir ve kaç yaşındadır soruları gündeme geliyor. Sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı merak ediliyor. Peki, Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşındadır?

Ahsen Eroğlu, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni sonrası adından sıkça bahsedilen ünlü oyuncu kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Ahsen Eroğlu, birçok dizi projesinde yer almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin, Kuzgun gibi dizilerde oynayan başarılı oyuncu en son Menajerimi Ara dizisinde rol almıştır. Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi nedir? Ahsen Eroğlu kimdir?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Ailesi Bulgaristan göçmeni kökenlidir. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır. 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandırmıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı.

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı
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Biyografi.İnfo, Ahsen Eroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu hayatı - Son Dakika
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