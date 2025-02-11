Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim - Son Dakika
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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim

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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Calvin, annesine seslenerek 'Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim' dedi.

11.02.2025 16:54  Güncelleme: 17:14
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1 Eylül 2023'te Miami'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Tuğba'nın Instagram hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yummuştu. Cenazesi İstanbul'a türlü zorluklarla getirilen Tuğba, 28 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin cenazesinin ardından bir süre Türkiye'de kalan Anjelik Calvin, ABD'ye dönmeye karar verdi. Yolculuktan önce annesinin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Calvin yıllar önce çektirdikleri fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İLK DEFA SENSİZ GİDİYORUM"

"Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'Öleceksin gitme' dediğinde 'Hayır evladım vize kuyruklarında beklemeyecek' diyerek ölümüne imza atıp görmeden beni sevip seçip, gittiğin topraklarda... Miami'deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük.

"ALLAH'TAN SONRA EN ÇOK SENİ SEVDİM"

Bu ilk sensiz ABD uçuşum olacak. 'Beni çok özle demiştin' hatırla... Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim. Artık ara vereceğim paylaşıma, biraz kendimi dinleyeceğim. Paylaştım çokça acımla... Allah ile konuşur yüreğim sensiz her anımda. 'Bir çocuğun olsa senin kadar sevmem' demiştin... Beni babamdan ve Allah'tan sonra herkesten çok sevdin. Korkma korkma sevmem kimseleri senin gibi. Yine yaradandan istedim seni. O dilemezse biz dileyemeyiz ki...

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
Ahu Tuğba\'nın kızı Anjelik Calvin\'den duygusal paylaşım: Allah\'tan sonra en çok seni sevdim

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Ahu Tuğba, Instagram, Magazin, Calvin, Miami, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • islam Bulut null:
    bırak la şovu ALLAH diyon Allah'a inanmayan düşmanlik edenlerin kullandığı isim soy isim kullanıyon kimsede fark etmiyor 30 16 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    cok yanlış tanımışız ahu hanımı senin gibi allahını bilen bi evlat yetiştirdiği icin rahmetle anıyoruz 39 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Yardımcın Olsun Kızım 31 0 Yanıtla
  • Nazife:
    yavrum allah yardimcin olsun anasizlik büyük boşluk ?????? 30 0 Yanıtla
  • Şehmus Çelik:
    Gerçek sevgi bu.. Her şeyden önce Allahı sevin sonra da fani olanı sevin.. Allah sabırlar versin inşallah 10 1 Yanıtla
  • Fatih demirkıran:
    İslam bulut. Allahın sevgisi isimle değil kalple olur. Senin adını islam koymuşlar ne güzel bir isim değilmi. Şimdi yakıştımı sana bu laflar. Biz insanlar kimizki Allahla kul arasına girelim. 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim - Son Dakika
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