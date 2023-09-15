Selin Şekerci, Aile dizisine dahil oldu - Son Dakika

Selin Şekerci, Aile dizisine dahil oldu

Son Güncelleme: 15.09.2023 08:59

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi yeni sezon öncesi kadrosunu genişletiyor. Selin Şekerci, Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide avukat Serap Vural karakterini canlandıracak olan Şekerci, Cihan ile arasında bir bağ kuracak.

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi yeni sezon öncesi kadrosunu genişletiyor. Güzel oyuncu Selin Şekerci, televizyonun iddialı projelerinin başında gelen Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.

AVUKAT SERAP GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cihan ve Aslan'ın büyük hesaplaşmasına sahne olacak diziye avukat Serap Vural karakteri katılacak. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Rol için en güçlü adayın başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle öne çıkan Selin Şekerci olduğu konuşuluyor.

Selin Şekerci, Aile dizisinin kadrosuna dahil oluyor

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay'ın yazdığı senaryo ekibinde Bengi Özsöğüt ve Adil Güreşçi de yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan'ların marina açılışıyla başlayacak.

Selin Şekerci, Aile dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Selin Şekerci, Aile dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Selin Şekerci, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Şekerci, Aile dizisine dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Şekerci, Aile dizisine dahil oldu - Son Dakika
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