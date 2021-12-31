Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı

Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde bu keşif konuşuluyor

75 yaşındaki başarılı sanatçı Ajda Pekkan, Sarıyer Bahçeköy'deki lüks malikanesine bir türlü alıcı bulamadı. Şarkıcının 4 yıldır satışta olan evine Dubaili bir prensin talip olduğu ileri sürülmüştü ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Süperstar Ajda Pekkan da bu süreçte evinin fiyatını artırdı.

38 MİLYON'DAN 75 MİLYONA ÇIKARDI

Habertürk'te yer alan habere göre, malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi. Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkardı.

EN YAKIN ARKADAŞI EVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Ajda Pekkan, milyon dolarlık lüks malikanesini yakın dostu Ayşe Ersayın'ı evinde kaybetmesinin ardından satışa çıkarmıştı. 63 yaşındaki klip yönetmeni Ersayın, Pekkan'ın, Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.