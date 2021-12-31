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Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı - Son Dakika

Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı

31.12.2021 14:11

Kazancını gayrimenkule yatıran Ajda Pekkan, yaklaşık 4 yıldır satışta olan lüks malikanesinin fiyatı artırdı. Pekkan, geçtiğimiz sene 38 milyon TL istediği malikanesinin fiyatını 75 milyon TL'ye çıkardı.

75 yaşındaki başarılı sanatçı Ajda Pekkan, Sarıyer Bahçeköy'deki lüks malikanesine bir türlü alıcı bulamadı. Şarkıcının 4 yıldır satışta olan evine Dubaili bir prensin talip olduğu ileri sürülmüştü ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Süperstar Ajda Pekkan da bu süreçte evinin fiyatını artırdı.

38 MİLYON'DAN 75 MİLYONA ÇIKARDI

Habertürk'te yer alan habere göre, malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi. Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkardı.

EN YAKIN ARKADAŞI EVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Ajda Pekkan, milyon dolarlık lüks malikanesini yakın dostu Ayşe Ersayın'ı evinde kaybetmesinin ardından satışa çıkarmıştı. 63 yaşındaki klip yönetmeni Ersayın, Pekkan'ın, Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.

Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı
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Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 38 milyon TL'den 75 milyona çıkardı - Son Dakika
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