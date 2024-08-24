Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı

Akasya Durağı\'nın yaramaz Can\'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Can rolünü oynayan çocuk oyuncu Erimşah Bora değişimiyle adından söz ettirdi. Saçını ve sakalını uzatan Bora'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

24.08.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008-2012 yılları arsasında yer alan ve kadrosunda levent Ülgen, Cezmi Baskın, Melek Baykal ile Zeki Alasya'nın olduğu Akasya Durağı dizisinde Can rolünü oynayan Erimşah Bora, değişimiyle gündem oldu.

1998 yılında dünyaya gelen Erimşah Bora, uzun yıllar Akasya Durağı'nda oynayarak adını geniş bir kitleye duyurdu. Dizi bittikten sonra bir projede yer almayan ve sosyal medya kullanmayan Bora, saçlarını ve sakalını uzatarak bambaşka biri oldu. Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte 26 yaşındaki Erimşah Bora'nın yıllar içindeki değişimi...

Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı

Akasya Durağı, Çocuk, Dizi, Söz, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • RagnarLothbrok: o kadar değişmiş ki yok olmuş. foto yok 399 0 Yanıtla
  • fatih bayrakoglu: Hem haber değeri yok hem fotoğraf yok Eğlenilirler bizimle 196 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Son dakika haberin muhteşem haber performansı malesef 102 2 Yanıtla
  • yavuz sel: değişim resmini koysaydınız bari... 85 1 Yanıtla
  • Çelikk: Benim karnımı doyurmuyor 16 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Böyle Çocuk Yıldızlar büyüyünce ya Esnaf yada Çalışan oluyorlar 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Gökdeniz: çok büyük bir değişim olmus yok olmus 12 1 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK: Yok denilecek kadar değişmiş 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Kaya: Ragnarok a benzemiş 7 2 Yanıtla
  • Radamel Falcao: Bu kadar değişimi bende beklemiyordum. Çocuk görünmez olmuş 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement