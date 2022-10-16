Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'a Tuba Büyüküstün'den duygusal veda!

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Kalkavan bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLMUŞ

Ünlü oyuncunun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

UZUN UZUN BİLLUR'U ANLATTI

Ölümüyle herkesi yasa boğan Billur Kalkavan için Tuba Büyüküstün duygusal bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, " Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız.... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; "Elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi.. kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı. Sevdiklerinle oldugun anı yaşamayı. Oldugun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi. Meraklı olmayı, hayatın bilgilerinea aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi. Hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu. Zenginligin parayla alakası olmadığını, hayvanlarla da saatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini.. Sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğubu..ve aklıma gelmeyen bir sürü şey. O bizim Bili'miz."