Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu

83 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino, ile bir süredir aşk yaşadığı 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın ilk bebeği dünyaya geldi. 83 yaşında dördüncü kez baba olma sevincini yaşayan Al Pacino'nun bir oğlu oldu. Bebeğin ne zaman ve nerede doğduğuna ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

3 ÇOCUĞU VARDI

Film setinde yapımcı olarak çalışan Alfallah ile geçen sene tanışan Pacino'nun, oyuncu koçu Jan Tarrant'tan 33 yaşında "Julie Marie" isminde kızı ile oyuncu Beverly D'Angelo'dan 22 yaşlarında "Anton" ve "Olivia" adlı ikizlerle birlikte 3 çocuğu daha bulunuyor.

Al Pacino ve Noor Alfallah

ROL ARKADAŞI DA 7. KEZ BABA OLMUŞTU

Al Pacino'nun bazı filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşı Robert de Niro da yeni doğan 7'nci çocuğu nedeniyle yakın zamanda haberlere konu olmuştu. 79 yaşındaki ünlü aktör de Niro'nun, 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen adlı kız arkadaşından çocuğu olduğu belirtilmişti.