Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu

16.06.2023 10:21

ABD'li Hollywood yıldızı Al Pacino, 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'tan bir oğlu daha oldu. Bebeğin ne zaman ve nerede doğduğu açıklanmazken, Pacino'nun daha önce 3 çocuğu bulunuyordu. 79 yaşındaki Robert de Niro da yakın zamanda yeni doğan 7'nci çocuğu nedeniyle haberlere konu olmuştu.

83 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino, ile bir süredir aşk yaşadığı 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın ilk bebeği dünyaya geldi. 83 yaşında dördüncü kez baba olma sevincini yaşayan Al Pacino'nun bir oğlu oldu. Bebeğin ne zaman ve nerede doğduğuna ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

3 ÇOCUĞU VARDI

Film setinde yapımcı olarak çalışan Alfallah ile geçen sene tanışan Pacino'nun, oyuncu koçu Jan Tarrant'tan 33 yaşında "Julie Marie" isminde kızı ile oyuncu Beverly D'Angelo'dan 22 yaşlarında "Anton" ve "Olivia" adlı ikizlerle birlikte 3 çocuğu daha bulunuyor.

83 yaşındaki Al Pacino dördüncü kez baba oldu
Al Pacino ve Noor Alfallah

ROL ARKADAŞI DA 7. KEZ BABA OLMUŞTU

Al Pacino'nun bazı filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşı Robert de Niro da yeni doğan 7'nci çocuğu nedeniyle yakın zamanda haberlere konu olmuştu. 79 yaşındaki ünlü aktör de Niro'nun, 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen adlı kız arkadaşından çocuğu olduğu belirtilmişti.

83 yaşındaki Al Pacino dördüncü kez baba oldu
83 yaşındaki Al Pacino dördüncü kez baba oldu
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Al Pacino, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında
12:28 Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında
12:12 Kulüpten izin çıkmadı! Beşiktaş'ın kararı Quaresma'yı hüzne boğdu
12:08 Antalya'da çiçek satıcısı parkta ölü bulundu
12:04 Müge Anlı'da kızını arayan baba intihar etti! Canlı yayına çıkan genç kadının dile getirdikleri akıl alır gibi değil
11:59 Tek bir isteği vardı o da reddedildi! Beşiktaş, Quaresma'nın dünyasını başına yıktı
12:02 Arayış dizisindeki soyunma sahnesi seyircileri kızdırdı
11:58 Ecel iş başında yakaladı! Son nefesini başucundaki çiçekleri satamadan verdi
11:51 Müge Anlı'da kızını arayan baba intihar etti! Canlı yayına çıkan genç kadının söyledikleri kan dondurdu
11:49 Arayış dizisindeki soyunma sahnesi izleyicileri çileden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 13:07:31. #1.11#
SON DAKİKA: Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement