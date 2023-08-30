Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz paylaşımlarına devam ediyor. Nehir kenarında bikinili poz veren Tilki'nin bir pozunda ayak parmaklarının tuhaf görüntüsü en dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Hem şarkıları hem de paylaşımları ile adından söz ettiren Tilki, nehir kenarında verdiği bikinili pozlarını peş peşe sıraladı. Tilki'nin cesur karelerine ise hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
Ancak Aleyna Tilki'nin pozlarında ayak detayı tüm fotoğrafın önüne geçti. "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" notuyla paylaşım yapan Tilki'ye "O ayaklar ne", "Abla Icardi misin maşallah?", "O ayak parmakları nasıl oldu?" yorumları geldi.
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