Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti

Son Güncelleme: 30.08.2023 09:49

Aleyna Tilki'nin nehir kenarında çektirdiği bikinili pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü ismin verdiği bir pozunda ayak parmaklarının sıra dışı görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz paylaşımlarına devam ediyor. Nehir kenarında bikinili poz veren Tilki'nin bir pozunda ayak parmaklarının tuhaf görüntüsü en dikkat çeken detaylardan biri oldu.

NEHİR KENARINDAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Hem şarkıları hem de paylaşımları ile adından söz ettiren Tilki, nehir kenarında verdiği bikinili pozlarını peş peşe sıraladı. Tilki'nin cesur karelerine ise hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı, Ayak Parmakları Şaşırttı

"O AYAKLAR NE ÖYLE"

Ancak Aleyna Tilki'nin pozlarında ayak detayı tüm fotoğrafın önüne geçti. "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" notuyla paylaşım yapan Tilki'ye "O ayaklar ne", "Abla Icardi misin maşallah?", "O ayak parmakları nasıl oldu?" yorumları geldi.

Aleyna Tilki'nin Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı, Ayak Parmakları Şaşırttı
Aleyna Tilki'nin Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı, Ayak Parmakları Şaşırttı
Aleyna Tilki'nin Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı, Ayak Parmakları Şaşırttı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti - Son Dakika
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