Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Restoranda yaklaşık 3 saat kalan popçu, mekandan gizemli bir erkekle çıktığı sırada kameraları fark edip, mekana geri girdi. Aleyna Tilki'nin birlikte yemek yediği beyefendi ise, görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri, "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım" diye tehdit etti. Daha sonra şoförü, görüntü alınmaması için montunun önünü açarak gazetecilere engel oldu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Mekana geri girdikten 30 dakika sonra mekandan ayrılan Tilki, gazetecilerin, "Az önce bir beyefendiyle mekandan çıkıyordunuz. Sonra mekana geri döndünüz. Beyefendinin kim olduğunu söyler misiniz?" sorusuna, "Acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım" diyerek kaçamak cevaplar verdi.

"AŞK HORMONLARIN BİRLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN İNSAN HALİ"

Sevgilisi bulunmayan Aleyna Tilki, "Aşk senin için nedir?" sorusuna, "Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koca aşkı, oksitosine ve vasopressine mal etmişler. Bir de süresi iki seneymiş. Aşkın bu olmadığını biliyorum. Ama ne olduğunu da bilmiyorum" yanıtını vermişti.