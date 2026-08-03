Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu - Son Dakika
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Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

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Yaz tatilini Bodrum'da geçiren ünlü komedyen Ali Biçim ve sevgilisi Şazer Altındoğan, denizdeki görüntüleriyle magazin sayfalarında gündeme oturdu.

Yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkaran Ali Biçim ve sevgilisi Şazer Altındoğan, tatil beldesinde kameralara yansıdı. Denizde keyifli anlar yaşayan çiftten Ali Biçim'in, sevgilisini kucağında taşıdığı anlar çevredeki tatilcilerin ve magazin basınından kaçmadı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında ve magazin sayfalarında paylaşılan görüntüler, binlerce izlenme ve etkileşim alarak gündem yarattı.

Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

"BİKİNİ KÜÇÜK GELMİŞ"

Videoyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Çiftin romantik hallerini samimi ve sempatik bulanların yanı sıra, görüntülere tepki gösteren ve eleştiren kullanıcılar da oldu. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, "Erkek adam milletin içinde sevgilisiyle ya da karısıyla böyle hareketler yapar mı?" ve "Bikini küçük gelmiş" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi. Çift ise hakkındaki yorumlara dair henüz bir açıklama yapmadı.

Ali Biçim, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Evren Güler Evren Güler:
    İnsanların poposunu çekip yayınlamak suç olmalı diye düşünüyorum 4 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Parkta uygunsuz hareket yapıp yakalananların bir başka versiyonu...edep yahu... 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu - Son Dakika
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