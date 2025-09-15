Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, boşanma kararı aldı. Bir süredir gündemde olan ayrılık iddiaları, özellikle tazminat talebi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

5 MİLYAR TL TALEP

Sabah'ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı eşinden 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar) tazminat istiyor. Bu yüksek talep, tarafların boşanma sürecini daha da zorlu hale getiriyor.

SERVETİN %12,5'İ

Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı, bu tazminatı ödemesi halinde mal varlığının yaklaşık %12,5'ini kaybedecek.

ZORLU GEÇMİŞ: TEKNE KAZASI

Sabancı çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ağır bir tekne kazası geçirmişti. Kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı 3 ameliyat olurken, Ali Sabancı'nın ise 11 operasyon geçirdiği biliniyor. Uzun süren tedavi süreçlerinden geçen çift, magazin ve iş dünyasında "zorluklara birlikte direnen çift" olarak anılmıştı.

Şimdi ise gözler, Sabancı çiftinin boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağına ve tazminat konusundaki pazarlığın nereye varacağına çevrilmiş durumda.

Finans çevrelerinde sıkça konuşulan tazminat rakamı – 120 milyon dolar – kulağa devasa gelse de, Ali Sabancı'nın toplam serveti göz önüne alındığında oransal olarak yüksek sayılmıyor. Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetin %12,5'ine denk gelen bu talep, ultra zengin boşanma davalarında alışılmış sınırlar içinde değerlendiriliyor.

Batı ülkelerinde bu oran kimi zaman %25 ila %50 arasında değişebiliyor.

UZMAN YORUMU: RAKAM BÜYÜK AMA SERVETİN TAMAMINA BAKILDIĞINDA DENGELİ BİR TALEP

DÜNYADA REKOR KIRAN BOŞANMALAR

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı arasındaki boşanma süreci, özellikle yüksek tazminat talebi nedeniyle gündemde. Ancak benzer süreçler, dünya çapında birçok ünlü iş insanı için de fazlasıyla tanıdık.

JEFF BEZOS – MACKENZİE SCOTT

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2019 yılında eşi MacKenzie Scott ile yollarını ayırdı. Boşanma sonrası Scott'a yaklaşık 38 milyar dolar değerinde Amazon hissesi devredildi. Bu tutar Bezos'un servetinin yaklaşık %25'ine denk geliyordu. Scott, bu anlaşmayla dünyanın en zengin kadınlarından biri haline geldi.

BİLL GATES – MELİNDA GATES

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini 2021'de sonlandırdı. Ayrılığın ardından tam tazminat rakamı açıklanmasa da, 60 milyar doları aşan servetin önemli bir bölümü paylaşıldı. Melinda Gates, boşanma sonrası Gates Vakfı'nın bazı hisselerini devraldı ve bağımsız projelere yöneldi.