Ali Sunal'ı görenler tanıyamadı! Yeni filmi için kılık değiştiren Sunal'a annesinden ilk yorum: Bunu ben doğurmuş olamam

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Başrollerinde Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filmi Hava Muhalefeti, 14 Nisan'da vizyona girecek. Yeni filminde birkaç karaktere hayat verecek olan Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirdi.

"BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM"

Başarılı oyuncu, filmdeki rolü için peruk takarak bıyık bıraktı. Sunal bir diğer rolü için de beyaz peruk takarak yüzünü yaşlandırdı. Oğlunun o halini Instagram hesabından yayınlayan Gül Sunal ise "Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası" ifadelerini kullandı.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım'ın sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağına yerleşmelerini ve uçuş yolculuğunda başlarına gelebilecek bütün macerayı konu alıyor. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen filmin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Doğa Rutkay, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu ve Aziz Aslan gibi isimler yer alıyor.