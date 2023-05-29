Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider - Son Dakika
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Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider

Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider

29.05.2023 08:38

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu da geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan, 13. kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Alişan "Büyük hizmetler, 20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider. İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak her şey" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 13. kez Cumhurbaşkanı oldu. Tarihi seçim sonrası her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirten Alişan'dan da paylaşım geldi.

"TÜRKİYE LİDERİNİ BİR KEZ DAHA SEÇTİ"

Sosyal medya hesaplarından sık sık Erdoğan'ı desteklediği paylaşımlar yapan Alişan, sonuçların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük hizmetler, 20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider. İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak her şey. Türkiye liderini bir kez daha seçti. Biz Ankara'ya uğurladık Sayın Cumhurbaşkanımızı şimdi bütün dünyaya seslenecek. Dinlesin dünya..." ifadelerini kullandı.

Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahitliğini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider
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Recep Tayyip Erdoğan, Alişan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider - Son Dakika
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